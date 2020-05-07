В ближайшие пять лет нефтяной рынок останется в кризисе, цены будут низкими, с постоянным риском нового обвала, пишет РБК . К этому выводу пришли аналитики рейтингового агентства НКР в обзоре «Рынок нефти на распутье». В отсутствие новых соглашений об ограничении добычи в рамках ОПЕК+ или с более широким составом участников возможны возобновление ценовых войн и новый обвал цен, говорится в обзоре.

После окончания действия новой нефтяной сделки ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Так, сценарий «Свободная конкуренция» предусматривает, что нефтедобывающие страны так и не смогут прийти к новому соглашению и цены на сырье будут устанавливаться в соответствии с рыночными механизмами. Средний уровень цен на нефть составит 30–40 долларов. Выручка от экспорта российской нефти и нефтепродуктов может снизиться на 44–50%, до 94–125 млрд долларов. Это, по мнению НКР, самый вероятный сценарий развития событий. Согласно сценарию «Продление ОПЕК+», страны сумеют договориться о продлении сделки — спрос на нефть будет расти, но удовлетворять его будут страны, которые не вступили в соглашение. Средний уровень цен на нефть составит 45–50 долларов, российский среднегодовой экспорт нефти уменьшится до 135–145 млрд долларов.

Сценарий «Глобальное соглашение»: ОПЕК+ расширяется, соглашение об ограничении добычи подписывают США, Канада и другие страны. В 2020–2021 годах не исключена возможность консолидации американских нефтедобывающих активов, специализирующихся на добыче сланцевой нефти. Вероятность ограничения производства нефти и в США может возрасти, заметили аналитики. Это самый выгодный для России сценарий: экспорт нефти и нефтепродуктов в этом случае принесет в среднем 160–170 млрд долларов в год (примерно 85–90% от уровня 2019 года). Средний уровень цен на нефть составит 50–55 долларов. Сценарий «Два рынка»: США полностью отказываются от участия в соглашении и начинают субсидировать собственных нефтепроизводителей. Средняя цена на нефть на мировом рынке составит 25–30 долларов, в США она будет составлять 50–55 долларов. Это самый невыгодный для России сценарий: выручка страны от экспорта нефти и нефтепродуктов может снизиться до 75–94 млрд долларов.

В отдаленной перспективе, во второй половине 2020-х годов, цены на нефть смогут вновь повыситься, полагают в НКР. Это произойдет из-за того, что упавшие цены на нефть ограничат капитальные инвестиции в нефтяную промышленность, после чего в отдельных странах добыча упадет сама собой.