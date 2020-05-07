Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Совкомбанку на уровне «ruА». По рейтингу сохранен «позитивный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен высокими рыночными позициями и качеством управления, адекватными оценками качества активов и уровнем достаточности капитала, а также комфортной ликвидной позицией. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает умеренно высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти в случае крайней необходимости в связи с масштабом бизнеса и структурой привлеченных средств банка», — отмечается в сообщении.

По словам аналитиков, сохранение «позитивного» прогноза связано, с одной стороны, с высоким запасом прочности, который в период восстановления экономики позволит банку нарастить масштабы бизнеса, в том числе путем неорганического роста. «По мнению агентства, пройти острую фазу кризиса с меньшими потерями банк сможет вследствие небольшого объема портфеля МСБ адекватного кредитного качества, доставшегося от присоединения Росевробанка, а также низкой доли необеспеченных потребительских ссуд в розничном портфеле с учетом специфики клиентской базы (пенсионеры и бюджетники), которая менее подвержена снижению доходов в условиях пандемии и спада экономики», — говорится в релизе.

Основу активов банка формируют портфель ценных бумаг и кредитный портфель. Розничный портфель характеризуется адекватной продуктовой диверсификацией и высокой долей обеспеченных кредитов (63% по итогам 2019 года, по данным МСФО), что значительно выше, чем у банков схожей специализации.

Крупнейшим источником привлеченных средств выступают вклады физлиц и индивидуальных предпринимателей (около 36% на 1 апреля 2020-го), которые на 78% состоят из вкладов размером до 1,4 млн рублей, заключили в «Эксперт РА».