Госдума по итогам правительственного часа в среду с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым может выработать дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

«Как минимум половину времени завтрашнего заседания мы уделим разговору с министром экономического развития по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, который больше всех пострадал», — сказал Володин.

По его словам, министру будут заданы вопросы, поступившие от предпринимателей и представителей регионов. «И по итогам, конечно, [планируем] выработать решения, которые позволят нам в будущем, возможно, либо доработать принятые решения, либо дополнительно выйти на поправки к закону, принять новые законы для того, чтобы сохранить малое и среднее предпринимательство», — сообщил Володин.

Совет Думы также решил объединить повестки пленарных заседаний 27 и 28 мая, рассмотрев все вопросы в среду.