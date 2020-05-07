Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 37 копеек, а евро — 26 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,24 рубля (минус 41 копейка), курс евро — 77,81 рубля (минус примерно 27 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром положительная динамика в нефти поддержит рубль. По его словам, основные валюты торгуются в плюсе. На сегодня ожидается снижение курса доллара до 71 рубля.

«Сегодня на хорошем внешнем фоне российская валюта попробует подрасти, и не исключено, что в паре с долларом вновь уйдет под отметку 71. Однако при торговле рублем следует помнить о том, что финансово-экономический кризис в России только начинается, а курс рубля держится на нынешнем уровне лишь за счет валютных интервенций ЦБ», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.