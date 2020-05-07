России может понадобиться около двух лет на восстановление экономики до докризисного уровня, следует из презентации главного экономиста Citi в России, Украине и Казахстане Ивана Чакарова.

По прогнозу аналитиков Citi, российский ВВП в 2020 году снизится на 4,2%, но в 2021 вырастет на 3,5%. «Россия, вероятно, сможет вернуться к докризисному уровню ВВП в течение примерно восьми кварталов», — говорится в презентации.

Аналитики отмечают, что подушка безопасности России позволит «выдержать шторм в экономике». «Даже при цене нефти 20 долларов за баррель ресурсов Фонда национального благосостояния может быть достаточно для финансирования расходов бюджета в течение 2,5 лет», — отмечается в презентации.

По прогнозу Чакарова, уровень безработицы в 2020 году достигнет 7—7,5%. При этом, подчеркнул эксперт, уровень безработицы будет ниже, чем в 2009 году, когда он достигал почти 9%, но выше, чем в 2014—2015 годах.