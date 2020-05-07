Банк непрофильных активов (БНА), созданный на базе банка «Траст» заключил с группой компаний «Русский стандарт» соглашение о реструктуризации кредитов на 85,7 млн долларов, сообщила пресс-служба «Траст».

Стороны установили график выплат, по которому существенная часть долга будет погашена досрочно, остальная сумма выплачена равными платежами до конца 2023 года. Такая стратегия позволит заемщику равномерно распределить долговую нагрузку, а банку обеспечит возврат долга на более выгодных условиях.

«Согласно параметрам сделки, частично досрочно погашено 15,3 млн долларов. Эти деньги уже поступили. Остальные платежи пройдут по утвержденному графику до конца 2023 года», — сказал первый зампред правления, главный исполнительный директор «Траста» Михаил Хабаров. Долги группы «Русский стандарт» перешли от Бинбанка. «Траст» получил непрофильные и проблемные активы Бинбанка в 2018 году.