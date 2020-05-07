Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил запретить рейтинговым агентствам снижать оценки системообразующих компаний, пишут «Известия» . Об этом говорится в письме к первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Оценки серьезно влияют на стоимость заемных ресурсов, ее повышение в кризисный период может стать для ключевых в стране организаций фатальным, пояснили в объединении. Как отметили в РСПП, предприятия высказывают опасения, что объективное падение их финансовых показателей может привести к ухудшению рейтингов.

В Банке России заявили, что присвоение рейтингов — это, по закону, независимая от любого политического или экономического влияния деятельность. Методология агентств предусматривает оценку не только текущего, но и исторического и прогнозного положения дел в компании, добавили там. В ЦБ не видят проблем с доступом предприятий к финансированию, в том числе с учетом объявленных мер поддержки.

По мнению представителей рейтинговых агентств, инициатива не может быть реализована, так как в предлагаемой формулировке означает прямое вмешательство в рейтинговую деятельность и дискредитирует сам принцип независимости таких агентств. Существует гораздо более приемлемый путь — регуляторные послабления в отношении уровней рейтингов в кризис. Краткосрочное снижение показателей отдельных компаний или банков во II и III кварталах 2020 года не всегда будет оказывать негативное влияние на их кредитные рейтинги: предприятия оцениваются в долгосрочной перспективе, подчеркнули в агентствах. Они учитывают в своих оценках значимость конкретной компании для государства и вероятность того, что ей будет оказана экстраординарная поддержка. В отдельных случаях уровень помощи компенсирует номинальное снижение финансовых показателей организации, что позволяет сохранить кредитный рейтинг.

По мнению экспертов, рейтинговые агентства не руководствуются интересами компаний, которые они оценивают. Для них важно мнение клиентов, требующих транспарентности и реального положения заемщика, который собирается выпускать облигации либо обращается в банк за кредитом. Инициатива должна была быть адресована в первую очередь регулятору или кредитным организациям, чтобы они не принимали в расчет рейтинговые характеристики заемщика, уверены эксперты.