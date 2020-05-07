Если новые предписания для бизнеса потребуют дополнительных затрат, их должно возместить государство — с предложением внести такую поправку в законопроекты о «регуляторной гильотине» Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в Минэкономразвития и Госдуму, пишут «Известия» .

Как пояснил вице-президент РСПП по правовому регулированию и правоприменению Александр Варварин, органы государственной власти часто меняют правила игры, что влечет за собой непредвиденные расходы для бизнеса. Необходимо, чтобы в новом законодательстве была заложена возможность получить компенсацию. Также РСПП призывает не сокращать срок уведомления предпринимателей о проведении плановой проверки. В законопроекте предлагается предупреждать бизнес об этом в течение 24 часов, в то время как действующее регулирование устанавливает минимум в три дня. Максимальное время рассмотрения жалоб бизнесменов РСПП просит уменьшить в два раза. Указанный срок представляется чрезмерным и должен быть сокращен с 20 до 10 дней, говорится в документе.

Так, согласно принятой в первом чтении версии законопроекта «О госконтроле», инспектор может начинать проверочные мероприятия на основании сведений, которые сам же и обнаружил. В то время как в действующем законодательстве без жалобы или обращения со стороны он это сделать не уполномочен. Предлагаемая норма фактически позволяет контрольно-надзорному органу открывать производство по собственной инициативе, что создает угрозу значительного усиления административного давления на контролируемых лиц и должно быть исключено, говорится в письме. РСПП настаивает, чтобы контрольная и мониторинговая закупка, инспекционный визит, рейд и документальная проверка проводились только по согласованию с прокуратурой, как это и происходит сегодня. Она часто отказывает в согласовании проведения проверок, если не видит оснований для этого, пояснил Александр Варварин. В актуальной версии законопроекта такое условие не предусмотрено.

Увеличение срока предупреждения о выездной проверке позволит предпринимателю лучше подготовиться к ней, но не даст контролерам возможности объективно оценить соблюдение обязательных требований, сообщили в Минэкономразвития. Кроме того, сокращение времени рассмотрения жалобы с 20 до 10 рабочих дней помешает органам власти выполнять свои обязанности надлежащим образом, а контрольная закупка относится к внезапным контрольным мероприятиям, и согласование с органами прокуратуры затянет срок ее проведения.

«Деловая Россия» поддерживает позицию РСПП и полагает, что предложенные поправки обоснованны, сообщил руководитель экспертного центра бизнес-объединения по контрольно-надзорной деятельности Ринат Гизатулин. По его словам, необходимо установить 10-дневный срок уведомления о планируемой проверке, чтобы исключить вероятность проведения мероприятия без присутствия проверяемого. Одобрили инициативы РСПП и в Торгово-промышленной палате, заявил ее президент Сергей Катырин. Он также предложил исключить выборочный контроль из перечня проверок, привлекать бизнес к процессу оценки новых требований и в целом перенести срок реализации «регуляторной гильотины» с 2021 на 2022 год.