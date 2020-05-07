В марте на фоне пандемии и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну 4,95 млрд долларов и 1,13 млрд евро в наличной форме, пишет РБК . Это следует из статистики ЦБ. По сравнению с февралем поставки наличных долларов выросли почти в 9,6 раза. За последние шесть с лишним лет это рекорд: больше банки ввозили лишь в марте и декабре кризисного 2014 года (9,5 млрд и 10,15 млрд долларов соответственно).

В марте на фоне пандемии и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну 4,95 млрд долларов и 1,13 млрд евро в наличной форме, пишет РБК . Это следует из статистики ЦБ. По сравнению с февралем поставки наличных долларов выросли почти в 9,6 раза. За последние шесть с лишним лет это рекорд: больше банки ввозили лишь в марте и декабре кризисного 2014 года (9,5 млрд и 10,15 млрд долларов соответственно).

ЦБ с 10 марта проводил сделки по «упреждающей продаже валюты» в рамках бюджетного правила — согласно ему, при падении цены на нефть ниже пороговой отметки в 42,4 доллара за баррель регулятор начинает продавать валюту из ФНБ в интересах Минфина. Также ЦБ начал продавать на внутреннем рынке валюту, полученную в ходе сделки по передаче Сбербанка правительству, сделки проводились при цене на нефть ниже 25 долларов за баррель. В этот период дневной объем продаж валюты, которую еще в начале марта регулятор скупал с рынка, достигал 13—16 млрд в рублях.

Операции Банка России по предоставлению ликвидности участникам рынка проводятся в безналичной форме. ЦБ не поставляет наличную иностранную валюту коммерческим банкам, напоминает президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов. Одна из причин повышенного ввоза наличности — увеличение спроса клиентов на обменные операции на фоне паники на рынке, считает он. Для удовлетворения спроса клиентов банкам действительно могли понадобиться наличные, соглашается директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

По словам экспертов, резкий рост ввоза наличной иностранной валюты банками указывает на шоки и кризисные процессы на валютном рынке. Запас наличной иностранной валюты в кассах российских банков на 1 марта составил 10,5 млрд долларов, а на 1 апреля увеличился до 14,3 млрд — на 3,7 млрд. Необходимость в наращивании запасов иностранной наличной валюты в кассах и банкоматах была вызвана двумя набегами вкладчиков на банки — из-за обвала нефти и рубля и из-за введения налога на вклады и режима самоизоляции, отмечают эксперты. Резкое сокращение оттока валютных вкладов и укрепление рубля сняли потребность банков в наличке, считают эксперты.