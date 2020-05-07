В условиях более широкого использования дистанционного обслуживания банки вспомнили о таких способах оценки клиентов, как психологическое тестирование, пишет «Коммерсант». Так, Альфа-Банк решил «в перспективе» внедрить «скоринг по эмоциям». Банк анонсировал его в отчетности по РСБУ за I квартал. В отчетности не указывается конкретный год, к которому банк планирует внедрить данный метод. В марте этого года Абсолют Банк в тестовом режиме запустил скоринг с учетом психологических метрик в сфере автокредитования. Тесты похожи на поведенческий вопросник, где нет «правильных» или «неправильных» ответов. Суть в том, чтобы понять, готов ли человек платить за кредит или он знает, что не сможет платить, но сознательно обманывает банк, пояснили в кредитной организации.

В 2017 году массовое внедрение скоринга заемщиков к 2018-му по психометрическим моделям анонсировал Сбербанк. К тому моменту психологический тест предлагали пройти и тем, кто хочет получить карту рассрочки «Халва» в Совкомбанке. Сбербанк и Совкомбанк отказались от комментариев. Внедрение психоскоринга в том же году тестировал и Тинькофф Банк, однако «пилот показал, что подобный подход в целом работает, но не дает wow-эффекта».

По словам экспертов, клиенту нужно будет потратить 10–15 минут на заполнение анкеты, по нынешним меркам это значимый недостаток. Банкиров смущает, что они не получали результатов эффективности такого скоринга в плане оценки заемщиков. В банках опасаются усложнить жизнь клиентов, поскольку им придется тратить до получаса на заполнение анкеты. В то же время правильно внедренный психоскоринг помогает более точно оценивать риски и предпочтения заемщиков, поясняют эксперты. Это позволяет повысить уровень одобрения по кредитным заявкам и более точно определить ставку по кредиту для каждого клиента. Такой скоринг используют и в России, и за рубежом при разработке продуктов, продажах, управлении рисками, взыскании просроченной задолженности.

В зависимости от планируемого объема внедрения и текущего состояния банка затраты на психоскоринг могут составить от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей.