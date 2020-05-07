Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» представил бета-версию интернет-банка «Точка X» на десктопе и в мобильном приложении, говорится в релизе.

Сейчас новую версию интернет-банка тестируют клиенты «Точки»: предприниматели без сотрудников и, соответственно, зарплатного проекта, эквайринга и ВЭД. Постепенно «Точка X» станет основным сервисом для всех клиентов, а старые версии перестанут поддерживаться.

«Первый релиз «Точки X» рассчитан на ИП без сотрудников. «Точка» исследовала потребности таких предпринимателей и убрала из сервисов все лишнее. Управление картами всех банков, переводы людям, рутинные платежи и другие важные функции теперь не нужно искать по разделам и вкладкам. Создать любую операцию или повторить какое-либо из своих частых действий можно одной кнопкой. Ключевая идея работы сервиса для этого портрета клиентов — сделать банк для предпринимателей таким же простым и привычным, как банк для физлиц», — отмечается в релизе.

На главную страницу сервиса вывели задачи — приложение напомнит подписать платеж, сдать декларацию, уплатить налоги и взносы или прислать документы, заключили в банке.