Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за I квартал 2020 года составила 1,6 млрд рублей (рост на 23,4% по сравнению с I кварталом 2019-го). Таковы данные отчетности финучреждения по МСФО.



Чистый процентный доход составил 6,2 млрд рублей, чистый комиссионный доход — 1,7 млрд, что выше результата I квартала 2019 года на 32,5%.

Убыток от операций на финансовых рынках оказался на уровне 0,03 млрд рублей (убыток 0,09 млрд за I квартал 2019-го). Выручка достигла 8,3 млрд рублей.

Операционные расходы банка за отчетный квартал составили 4,1 млрд рублей. На 1 апреля 2020 года активы банка «Санкт-Петербург» — 668,7 млрд (минус 0,7% по сравнению с 1 января 2020 года).

Объем средств клиентов на 1 апреля 2020 года составил 434,7 млрд рублей (плюс 4,1% по сравнению с 1 января 2020-го). На 1 апреля 2020 года 58,9% средств клиентов составили средства физических лиц, 41,1% — средства корпоративных клиентов.

Доля проблемной задолженности на 1 апреля достигла 9,8% (9,2% на 1 января 2020 года).

