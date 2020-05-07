Банк России планирует в ближайшее время обратиться в Госдуму с предложением законопроекта о праве регулятора устанавливать правила продажи банковских и небанковских продуктов населению. Об этом в Госдуме заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Банки пришли к выводу, что система не готова к саморегулированию. Это означает, что мы обратимся в ближайшее время к Госдуме с просьбой наделить Банк России способностью устанавливать [правила продажи] банковских и небанковских продуктов населению», — сказал Швецов.

Первый зампред ЦБ уточнил, что сейчас у регулятора нет возможности влиять на банки через нормативные акты в вопросе продажи продуктов населению.