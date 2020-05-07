Банк ДОМ.РФ увеличивает лимиты сумм на бесконтактные операции без ввода ПИН-кода: держатели карт Mastercard получили возможность совершать покупки до 5 тыс. рублей, Visa — до 3 тыс. рублей, говорится в релизе финучреждения.

«Повышение лимитов позволит проводить большую часть трансакций без физического контакта. Процесс ежедневных покупок станет удобнее и быстрее. Кроме того, данный функционал можно рассматривать как меру по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Держатели карт смогут совершать покупки без прикосновения к терминалу для ввода ПИН-кода», — прокомментировал директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

Банк ДОМ.РФ завершил все необходимые процедуры для увеличения лимитов. Аналогичную работу на своем терминальном оборудовании должны произвести сторонние банки-эквайеры.