Вашингтон может ввести против России новые санкции, пишут «Известия» , ссылаясь на аналитиков IIF в макроэкономическом обзоре «Россия: безопасная гавань среди развивающихся рынков». Россия, впрочем, к ним подготовлена и уже доказала свою способность абсорбировать внешние шоки, уверены аналитики.

Россия достаточно спокойно пережила неожиданную остановку притока капитала из-за рубежа и драматическое падение цен на нефть. Этот фактический ход событий оказался значительно хуже любых теоретических сценариев, подчеркивают в IIF. Россия устойчива к потрясениям благодаря многолетней консервативной экономической политике: накоплению резервов, зачистке банковского сектора, сокращению расходов и так далее. Эксперты IIF назвали эту стратегию «российской крепостью».

Как предположил эксперт РАНХиГС Александр Дерюгин, если Штаты пойдут на очередные меры, то они не будут болезненными, поскольку оснований вводить серьезные ограничения у Вашингтона нет. Санкционный потенциал против России исчерпан. Более существенная угроза для российской экономики — это ограничения против Китая. Санкции против КНР могут оказаться беспрецедентно суровыми, а это, в свою очередь, ударит по экономике России, Пекин — наш главный торговый партнер, добавил эксперт. То же самое можно сказать и об остальных странах, прежде всего европейских, где Китай также один из основных участников рынка.

Аналитики IIF отметили, что, несмотря на внешний шок, российские суверенные бумаги в последние недели опередили всех своих конкурентов по соотношению риск/доходность. ОФЗ, по мнению экспертов института, стали «безопасной гаванью» для инвесторов по сравнению с гособлигациями других развивающихся рынков: Мексики, Индии, Бразилии, ЮАР и Турции. Российские бумаги будут востребованы и в дальнейшем, полагают в IIF. В банковском секторе РФ наблюдается профицит ликвидности, доля ОФЗ в активах кредитных организаций занимает лишь 4%. ЦБ ввел новый для рынка инструмент: долгосрочное РЕПО. По этому механизму регулятор предоставляет рынку ликвидность на год под залог активов высокого класса. Долгосрочное РЕПО позволит финансовым организациям нарастить вложения в ОФЗ без риска разрывов ликвидности.

По мнению экспертов, пока ОФЗ действительно выглядят крайне привлекательным активом, интерес к бумагам в ближайшее время будет возрастать, поскольку ЦБ с высокой долей вероятности продолжит снижать ключевую ставку. Также низкая ставка поспособствует ускорению восстановления бизнеса, что дополнительно поддержит рост привлекательности российского рынка. Нынешняя макроэкономическая конструкция позволяет преодолеть экспортные, долговые и геополитические риски — главные факторы, определяющие стоимость российской валюты, отметили эксперты.