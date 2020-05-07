Авиакомпания «Аэрофлот» в тестовом режиме запустила оформление электронных ваучеров за неиспользованные авиабилеты, сообщила журналистам пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.



«Аэрофлот» запустил в тестовом режиме систему оформления ваучеров в электронном виде для пассажиров по неиспользованным из-за пандемии авиабилетам», — сказала она

Для оформления электронного ваучера пассажиру нужно заполнить на сайте авиакомпании форму и предоставить в том числе номер неиспользованного билета, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

При оформлении ваучера пассажиру предоставляется скидка на новый перелет, добавила Спивакова.

Российские авиакомпании с апреля начали предлагать пассажирам оформить ваучеры вместо возврата средств за неиспользованные билеты в связи с массовыми отменами рейсов из-за коронавируса.