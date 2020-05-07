Коммерческий запуск сетей связи пятого поколения (5G) в России под вопросом, пишут «Известия» . Минкомсвязь предложила сэкономить 1,5 млрд рублей, которые в 2020 году должны были пойти на работы по расчистке частот для строительства инфраструктуры нового поколения, следует из письма ведомства в Аналитический центр при правительстве РФ (АЦ) и АНО «Цифровая экономика». Из обращения следует, что в 2020 году федеральный проект «Информационная инфраструктура» совокупно может недосчитаться 8,8 млрд рублей госфинансирования. Почти треть сэкономленных средств (2,5 млрд рублей) ведомство предлагает выделить в качестве субсидий на распространение обязательных общедоступных телеканалов второго мультиплекса в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек. Оставшуюся часть могут направить в резервный фонд правительства, сказал источник в рабочей группе по федеральному проекту.

Сэкономить в этом году предлагается не только на 5G, но и на создании сети беспроводной связи для социально значимых объектов (более 2 млрд рублей), а также покрытии сотовой связью автодорог федерального значения (3,3 млрд рублей), следует из обращения Минкомсвязи.

В «Ростелекоме» сообщили, что знают об инициативе. Она будет обсуждаться на ближайшем заседании рабочей группы «Информационная инфраструктура» на площадке АНО «Цифровая экономика», уточнили в пресс-службе компании.

Всего, согласно паспорту нацпрограммы «Цифровая экономика», до конца 2024 года на работы по конверсии радиочастотного спектра для развития 5G должны направить 43 млрд рублей из федерального бюджета. Коммерческий запуск сетей пятого поколения должен был начаться с 2020 года. К концу 2021-го 5G планировалось внедрить на территории десяти городов-миллионников.

По словам экспертов, сокращение бюджета фактически может означать обнуление финансирования запланированных на 2020 год работ по высвобождению частот для 5G. Это означает полную остановку развертывания сетей связи пятого поколения в России в этом году. Конверсия радиочастотного спектра для 5G может начаться только после определения диапазона, в котором она будет проходить, сказал один из участников рабочей группы. Пока окончательной ясности с этим вопросом нет, поэтому и финансирование под высвобождение ресурса в этом году не потребуется. Источник издания в одной из компаний — операторов связи считает передачу вещателям части средств, которые должны были пойти на проект 5G, нецелесообразной для развития цифровой экономики. Свою позицию он объясняет миграцией ТВ-аудитории в сети передачи данных.