Законопроект Минкомсвязи об удаленной идентификации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг и Единую биометрическую систему (ЕБС) «Ростелекома» может негативно повлиять на развитие корпоративного сегмента и способствовать распространению «серых» сим-карт среди граждан ближнего зарубежья, которые приезжают на заработки и не могут зарегистрироваться в ЕСИА, предупреждает комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом пишет «Коммерсант» .

Предложенные Минкомсвязью меры призваны упростить сотовым операторам ведение бизнеса в условиях ограничений в связи с пандемией. При этом они сделают возможным использование корпоративной связи только при наличии у ее пользователей учетных записей в ЕСИА. Но корпоративных абонентов нельзя заставить внести такие данные о своих сотрудниках, а у сотовых компаний нет механизма проверки наличия их в ЕСИА при заключении договора, отмечается в отзыве РСПП.

Также законопроект сокращает возможности дистанционного заключения абонентских договоров, уверены операторы. В нем предлагается удаленная идентификация с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи или через ЕБС, но сейчас договоры можно заключать и с помощью простой электронной подписи, что позволяет операторам уже сейчас использовать собственные методы идентификации при продаже сим-карт онлайн. Операторы предлагают разрешить и дальше использовать их собственный софт, а для проверки наличия сведений об абоненте в ЕСИА использовать данные от банков, которые идентифицируют клиента при открытии счета.

В Минкомсвязи сообщили, что в софте операторов не урегулированы вопросы защиты данных, а использование простой электронной подписи может повлечь риски мошенничества.

По словам экспертов, квалифицированная электронная подпись есть у крайне малого числа людей, а в ЕБС зарегистрировано, по разным оценкам, всего 150—300 тыс. граждан, то есть людям «просто не избежать похода в офис». Сотовые операторы против использования только ЕБС, поскольку это обойдется им дороже, чем собственные приложения, в которые уже вложены деньги. Они в перспективе могут использоваться и для предоставления банковских или страховых услуг, так что предложения Минкомсвязи просто ограничивают конкуренцию, уверены эксперты.