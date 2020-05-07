«ВТБ Капитал Инвестиции» запустил фонды ответственного инвестирования. При управлении активами инвестиционная команда руководствуется принципами ESG (environmental, social, governance) и ориентируется не только на финансовые аспекты, но и на факторы, связанные с политикой компаний в области экологии, социальной сферы и управления. ВТБ предлагает клиентам два таких фонда — для инвестиций в акции и облигации российских компаний, сообщает пресс-служба компании.

«Ответственное инвестирование — подход к распределению капитала, основанный на том, что компании, нацеленные на решение социальных и экологических проблем общества, в долгосрочной перспективе показывают стабильные результаты роста бизнеса. Потенциальная доходность акций компаний ответственного инвестирования на долгосрочном горизонте может быть обусловлена в том числе ростом популярности такой концепции в мире. На протяжении последних лет на мировых финансовых рынках отмечается значительный приток инвестиций в акции компаний с высоким ESG рейтингом, что оказывает им поддержку в условиях повышенной волатильности», — говорится в релизе.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Акций. Ответственные инвестиции» предназначен для клиентов с агрессивной стратегией инвестирования. Стратегия фонда нацелена на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции российских эмитентов, которые имеют высокий потенциал роста и одновременно прошли анализ и соответствуют критериям ESG.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции» ориентирован на консервативных инвесторов. Стратегия фонда нацелена на инвестирование средств в корпоративные облигации российских эмитентов, для которых экологические, социальные и управленческие факторы были интегрированы в производственный процесс.

По обоим фондам минимальная сумма вложений — 1 тыс. рублей. Оба предполагают активное управление средствами с учетом постоянного анализа текущих макроэкономических процессов в России и мире и широкую диверсификацию рисков по эмитентам.