Все поручения президента РФ Владимира Путина в области поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса полностью обеспечены законодательно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после принятия нижней палатой очередного пакета законодательных мер.

«Предыдущие поручения президента, которые были озвучены, законодательно обеспечены полностью. И сейчас уже вопрос за правительством, за правоприменением, регионами, муниципалитетами. — сказал Володин. — Законы приняты, важно, чтобы они эффективно были реализованы».

По его словам, парламентарии будут следить за реализацией принятых законов в своих регионах. «Правильно, чтобы у нас была постоянная обратная связь с тем, чтобы уже на следующей неделе, когда соберемся вновь, у нас была эта информация, и мы могли бы оперативно принимать решения», — добавил председатель Госдумы.