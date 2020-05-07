Власти отказались от идеи рассадить пассажиров самолетов в шахматном порядке, Росавиация утвердила методические указания, на которые авиакомпании будут ориентироваться при восстановлении перевозок, пишут «Известия» . В документе нет требования о 50% заполнении салонов воздушных судов, но указания предполагают трехэтапную отмену санитарных мер. На первом этапе пассажирам придется пройти температурный контроль уже на входе в аэропорт, затем перед тем, как зайти в самолет. И попросят обработать руки антисептиком (его предоставит авиакомпания). Все пассажиры должны быть в масках и перчатках. Перемещения по салону будут ограничены, в туалет придется ходить, соблюдая социальную дистанцию. На втором и третьем этапах будут допускаться различные послабления.

Отказаться от идеи полупустых самолетов пришлось на фоне резкой критики инициативы в авиационных кругах и Минтрансе.

По мнению главы консалтинговой компании Infomost Бориса Рыбака, даже без строгих норм по рассадке для выхода на уровень рентабельности авиакомпаниям, с учетом дополнительных затрат на карантинные мероприятия, неизбежно придется поднять цены до конца года на 30–40%. Новые методические указания он назвал противоречивыми, к примеру, они запрещают снимать маску в течение всего полета, при этом принимать пищу разрешается.

По словам представителей авиакомпаний, ввести требования по рассадке через одного имело бы смысл только на рейсах в Москву. Новые рекомендации перевозчики оперативно не смогли оценить. Источник в крупной авиакомпании сказал, что выполнение предписаний вызовет сложности не только экономического характера, но и технического. Например, неясно, как это сделать в шаттлах, доставляющих пассажиров к борту.