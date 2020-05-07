Так, до 30 июня 2020 года действует 20%-ная скидка при онлайн-покупке на сайте The Body Shop по картам Visa Classic, Visa Gold, Visa Infinite.

Сеть пиццерий «Додо Пицца» предоставляет скидку 15% на заказ от 1400 рублей по промокоду «Visa» держателям карт Visa Classic и Visa Gold, а также скидку 20% на заказ от 1800 рублей по промокоду «Visa20» держателям карт Visa Infinite. Акция действует до 15 июля 2020 года.

Кроме того, от службы доставки цветов «Флорист.ру» владельцы карты Visa Classic получают скидку 3%, Visa Gold — 5%, Visa Infinite – 7%. Период действия акции заканчивается 31 марта 2021 года.