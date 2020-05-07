Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на формирование единой системы принципов государственной поддержки инновационной деятельности. Поправки предлагается внести в закон «О науке и государственной научно-технической политике». Проект устанавливает, что при осуществлении венчурного финансирования инновационных проектов должна учитываться неопределенность рыночных, технологических перспектив их реализации, которые могут повлечь в том числе потерю финансовых и иных ресурсов.

В законопроекте закрепляются понятия «технологический проект», «венчурное и прямое финансирование инновационных и технологических проектов» и «институт инновационного развития». Авторы инициативы устанавливают, что господдержка инновационной деятельности может осуществляться в том числе через институты инновационного развития путем осуществления ими венчурного или прямого финансирования инновационных и технологических проектов. Источником средств для такого финансирования могут быть в том числе бюджетные средства.

Институты инновационного развития при предоставлении венчурного или прямого финансирования инновационных проектов, а также при предоставлении других мер господдержки должны проводить необходимые экспертизы этих проектов как до начала их финансирования, так и в процессе их реализации и после завершения.