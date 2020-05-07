ЮниКредит Банк снизил ставки по всем вкладам в рублях, за исключением «Универсального».

«Для жизни» (от 100 тыс. рублей на 368, 735, 1 101, 1 800 дней) открывается под 4,3—4,6% (ранее — под 4,7—5%), а «PRIME» (от 1 млн рублей на 91, 181, 270, 368 дней) — под 4—4,15% годовых (прежде — под 4,1—4,5%).

«Первоклассный» оформляется под 3,55—3,7% (вместо 3,7—4,1%), а «Зарплатный» — под 3,75—3,9% годовых (ранее — под 3,9—4,3%). Минимальная сумма — 15 тыс. рублей. Сроки: 91, 181, 270, 368 дней.

По вкладу «Универсальный» (от 15 тыс. рублей на срок от 91 до 1 101 дня) ставки остались без изменений и составляют 3,25% годовых.

Пополнять можно вклады «Первоклассный», «Зарплатный» и «Универсальный». Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.