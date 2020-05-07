Интернетом никогда не пользовались 22% россиян, следует из данных исследования социологического фонда «Общественное мнение». Опрос был проведен по телефону 15—17 мая, в нем приняли участие 1 тыс. респондентов.

69% опрошенных сообщили, что в последний раз пользовались интернетом в последние сутки, еще 4% — в последнюю неделю. Месячная аудитория интернет-пользователей составила 74%.

По 1% участников опроса заявили, что в последний раз пользовались Интернетом месяц, три месяца либо полгода назад. 2% респондентов заходили в Интернет более года назад.

Согласно опросу ФОМ, 51% участников исследования использует и домашний, и мобильный Интернет, 27% — только мобильный, 21% — только домашний. Еще 1% опрошенных не заходит в Интернет дома.

В основном, как показало исследование, пользователи заходят в Сеть, чтобы узнавать новости, — этот вариант выбрали 41% опрошенных. 35% респондентов узнают полезную и интересующую их информацию, 28% общаются с родными, друзьями и знакомыми. Для работы Интернет нужен 25% пользователей, а для учебы — 17%. Участники опроса также смотрят в Сети фильмы (17%), сидят в соцсетях (16%) и используют ее для развлечения (13%).

По мнению 17% опрошенных, они проводят в Интернете слишком много времени, противоположной точки зрения придерживаются 8% респондентов. 73% участников исследования считают, что сидят в интернете столько, сколько нужно. Больше всего о зависании в Сети говорят респонденты в возрасте 18—30 лет (24%).

За последние месяц-два на фоне режима самоизоляции в Интернете стали проводить больше времени 27% респондентов (чаще всего об этом говорили опрошенные в возрастных группах 18—30 лет и 31—45 лет). Для большинства (64%) ничего не изменилось.