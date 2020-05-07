Россияне получили возможность взять в пользование бытовую технику от Whirlpool по подписке — за фиксированную плату в месяц. Об этом сообщается на российском сайте корпорации Whirlpool, а также на сайте партнера проекта — компании Forward Leasing (ООО «Форвард Лизинг»).

«Бытовая техника предоставляется конечному потребителю компанией «Форвард Лизинг» по договору лизинга », — уточняется в сообщении производителя. Там подчеркивается, что подобный проект запущен в сегменте бытовой техники впервые в России (по крайней мере по состоянию на 18 мая 2020 года).

По такой схеме предлагается более 100 моделей техники для дома — «все лучшее от Whirlpool, Hotpoint, Indesit, KitchenAid», указано в сообщении Forward Leasing.



Из сообщений компаний-партнеров следует, что технику можно получить без первоначального взноса и переплаты; доставка и установка осуществляются бесплатно. Предусмотрены полная сервисная защита техники на четыре года, а также «легкий и быстрый обмен на новую модель». «Через четыре года можно заказать новую модель, оставив прежнюю себе с экономией до 10% от первоначальной стоимости», — уточняют в Forward Leasing.