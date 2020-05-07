Объемы внешних заимствований Россией снижаются, сообщил замминистра финансов РФ Тимур Максимов на панельной дискуссии Валдайского клуба в рамках виртуального саммита Global Solutions.

«Что касается нашей долгосрочной долговой стратегии, она заключалась в создании внутреннего финансового рынка, который позволит нам финансировать государственные расходы и нужды полностью, это означает, что мы не рассчитываем на внешние заимствования, мы не считаем, что они должны играть важную роль в покрытии бюджетного дефицита — это наша долгосрочная стратегия, и нужно сказать, что мы преуспели в достижении этих результатов. Даже если мы полностью откажемся от внешних заимствований в этом году, то безусловно сможем профинансировать наши бюджетные потребности за счет внутренних каналов», — отметил Максимов.

«У нас достаточно развитый внутренний финансовый рынок, у нас профицит ликвидности на внутреннем рынке, и на самом деле объемы внешних заимствований снижаются, и таким образом мы можем использовать только потенциал, который предлагает нам внутренний финансовый рынок», — добавил он.