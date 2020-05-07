Райффайзенбанк снизил ставки по трем вкладам в рублях.

Доходность депозита «Свежий взгляд» (от 100 тыс. рублей на 181 и 366 дней) составит 5,1—5,7% годовых (ранее — 5,5—6%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Стабильный рост» ( на 31, 91, 181, 366, 730 дней) открывается под 0,5—3,92% (прежде — под 1—4,13%), а «Личный выбор» (на 31, 91, 181, 366 дней) — под 0,5—3,82% годовых (вместо 1—4,07%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Возможно пополнение. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.