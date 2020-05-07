Стремительное наращивание финансовой помощи руководством США для поддержания экономики страны в связи с пандемией коронавируса может привести к девальвации доллара и колебаниям на других рынках. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова онлайн-дискуссии, посвященной вопросам российско-американских отношений.

«Вот это супермассированное впрыскивание денег и других форм поддержки в американскую экономику не приведет ли через какое-то время к возрастанию инфляции и обесцениванию доллара, что может привести к колебаниям на других рынках», — сказал Рябков.

По его словам, нынешние объемы стимулирующих пакетов, которые одобрены конгрессом по инициативе администрации США, совершенно беспрецедентны. «Они не имеют никаких аналогов в истории и сильно превосходят все то, что мы видели в период мирового финансового кризиса 2008—2009 годов, — добавил замглавы МИД РФ. — И вообще (объемы помощи) сопоставимы, разве что с периодами войн, когда совершенно по-другому деньги считались и были другие методики».