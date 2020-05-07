Президент России Владимир Путин ждет новых рекомендаций специалистов по открытию экономики.

«Прошу коллег из правительства подготовить дальнейшие рекомендации, связанные и с преодолением самой коронавирусной инфекции, по дальнейшим мероприятиям по борьбе с COVID-19, конечно, нам нужны рекомендации специалистов по поводу того, как мы будем восстанавливать нормальную жизнь в стране, что мы будем делать в ближайшее время с открытием экономики, какими темпами и по каким направлениям нужно двигаться», — сказал глава государства на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

«Жду доклада в самое ближайшее время», — поручил Путин.

На совещании президент констатировал, что ситуация с распространением коронавируса в РФ в целом стабилизировалась, наблюдается позитивная динамика, хотя пока и неустойчивая.