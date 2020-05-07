Структурный профицит ликвидности в российском банковском секторе с 15 по 22 мая вырос на 0,13 трлн рублей — до 1,54 трлн, отмечается в еженедельном аналитическом обзоре Центробанка «Финансовый пульс».

«В период с 15 по 22 мая структурный профицит вырос на 0,13 триллиона рублей (до 1,54 триллиона рублей). Участники рынка не предъявляли спроса на инструменты Банка России по предоставлению ликвидности (операции РЕПО и «валютный своп»)», — говорится в сообщении.



Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация с валютной и рублевой ликвидностью в России стабильна.

