Госдума приняла в третьем чтении закон, увеличивающий минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 рублей до 6 752 рублей. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Соответствующая поправка входит в пакет мер по противодействию коронавирусной инфекци. Закон предусматривает новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса, в том числе поддержку семей с детьми, туристической отрасли, арендаторов и самозанятых.

Вдвое повысить минимальное пособие на ребенка ранее предложил президент РФ Владимир Путин. Такие выплаты получают неработающие граждане, в том числе студенты. Поправками также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей.