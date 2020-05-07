Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о предоставлении мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Документ направлен на реализацию перечня поручений по обращению президента РФ 11 мая 2020 года.

Закон освобождает от НДС операции в отношении безвозмездной передачи имущества организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП) медицинским организациям, являющимся НКО, органам государственной власти и управления и (или) органам местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям для предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.

Также при таких операциях предоставляется право на вычет и на невосстановление сумм входного НДС, а также учитываются расходы при исчислении налога, уплачиваемого лицами, применяющими упрощенную систему налогообложения.

Поправками, принятыми во втором чтении, эта льгота предоставляется и централизованным религиозным организациям, а также «иным некоммерческим организациям, включенным в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». Из состава налогооблагаемых доходов у организаций и ИП исключаются суммы списанной задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов. От налогообложения НДФЛ освобождаются выплаты стимулирующего характера работникам стационарных организаций социального обслуживания. Самозанятым возвращается сумма уплаченного ими налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 года.

ИП в наиболее пострадавших отраслях экономики сумма страховых взносов за 2020 год уменьшается на величину одного минимального размера оплаты труда. Для не являющихся работодателями ИП, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года составляют 20 318 рублей.