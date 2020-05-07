ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 23 мая.

Курс доллара повысился на 95,64 копейки, составив 71,8804 рубля (70,924 рубля на 22 мая). Курс евро вырос на 64,66 копейки, до 78,4431 рубля (77,7965 рубля на 22 мая).

На валютных торгах Московской биржи на 12:49 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился почти на 83 копейки и составил около 71,8 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 53 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 78,23 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 71,46—72,11 рубля за доллар и 78,09—78,62 рубля за евро.