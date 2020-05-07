Количество выданных в апреле 2020 года микрокредитов или займов до зарплаты (до 30 тыс. рублей) сократилось по сравнению с мартом на 35,1% и составило 1,02 млн ед. (в марте 1,56 млн ед.). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшее количество займов микрофинансовых организаций (МФО) было выдано в Москве (46,1 тыс. ед.), Кемеровской (43,1 тыс. ед.), Московской (41,6 тыс. ед.) и Свердловской (39,6 тыс. ед.) областях, а также в Республике Башкортостан (34,1 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику снижения числа выданных займов продемонстрировали Архангельская область (-49,5%), Краснодарский край (-45,7%), Оренбургская (-43,3%) и Ленинградская (-40,4%) области, а также Республика Башкортостан (-40,1%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача займов МФО сократилась на 32,5% и 35,0% соответственно.