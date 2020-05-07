Ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса товаров первой необходимости, исчерпано, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн пресс-конференции.



«Что касается инфляции, по-видимому, ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса товаров первой необходимости, исчерпано. Инфляция за последнюю неделю была около нуля, а годовая инфляция последние две недели была стабильной — чуть выше 3%», — сказала председатель ЦБ. По словам Набиуллиной, этому способствует заметное укрепление курса рубля на фоне восстановления цен на нефть.

Глава ЦБ допустила, что по мере выхода из базы расчетов низких месячный значений лета-осени 2019 года годовая инфляция может возрасти. «Тем не менее можно говорить, что действие временных проинфляционных факторов оказалось менее значительным, чем мы закладывали в апрельский прогноз», — добавила она.

По ее словам, годовая инфляция в России может достичь локального пика летом 2020 года.