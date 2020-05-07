Веских причин для создания отдельного Фонда плохих активов нет, считает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.



«На мой взгляд, пока нет веских причин, чтобы думать о создании именно банка, Фонда плохих активов», — сообщила глава Банка России на онлайн-пресс-конференции. По ее словам, обычно такие банки и фонды создаются тогда, когда плохие долги накапливаются в таком объеме, что это может создавать риски финансовой стабильности для системы в целом.

Набиуллина отметила, что правительство и Центробанк предпринимают меры, чтобы проблемные активы не копились на балансах банков. «На мой взгляд, было бы более эффективно бюджетные средства напрямую тратить на помощь и гражданам, и отдельным компаниям, для того, чтобы в конечном счете косвенно не увеличивался объем плохих долгов», — добавила она.

Ранее Совет Федерации предложил правительству создать фонд «плохих» активов, которому банки могли бы временно продать образовавшиеся из-за пандемии «плохие» долги.