Ранее Совет Федерации предложил правительству создать фонд «плохих» активов.
Веских причин для создания отдельного Фонда плохих активов нет, считает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«На мой взгляд, пока нет веских причин, чтобы думать о создании именно банка, Фонда плохих активов», — сообщила глава Банка России на онлайн-пресс-конференции. По ее словам, обычно такие банки и фонды создаются тогда, когда плохие долги накапливаются в таком объеме, что это может создавать риски финансовой стабильности для системы в целом.
Набиуллина отметила, что правительство и Центробанк предпринимают меры, чтобы проблемные активы не копились на балансах банков. «На мой взгляд, было бы более эффективно бюджетные средства напрямую тратить на помощь и гражданам, и отдельным компаниям, для того, чтобы в конечном счете косвенно не увеличивался объем плохих долгов», — добавила она.
Ранее Совет Федерации предложил правительству создать фонд «плохих» активов, которому банки могли бы временно продать образовавшиеся из-за пандемии «плохие» долги.
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