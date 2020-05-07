Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не ожидает роста убытка регулятора в 2020 году, заявила она на онлайн-пресс-конференции. По словам председателя Банка России, факторы, которые формировали убытки в прошлом, ушли. «Это прежде всего наши затраты на санацию и прямое перечисление дивидендов от Сбербанка в бюджет, в то время как мы были собственником Сбербанка», —отметила председатель Центробанка.

«При этом также уменьшатся убытки, связанные со структурным профицитом ликвидности, в том числе за счет сделки со Сбербанком. Тем не менее, сам структурный профицит сохраняется на нашем прогнозном горизонте и продолжает быть фактором расходов», — добавила Набиуллина

«Этот год будет сложным, но мы, как минимум, не ожидаем увеличения убытков», — заключила она.

Напомним, согласно отчету ЦБ за 2019 года, убыток регулятора в прошлом году сократился в 2,5 раза — до 182,6 млрд рублей. Всего убыток за последние три года превысил 1 трлн рублей.