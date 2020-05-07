В Дальневосточном федеральном округе граждане фиктивно разводятся для получения ипотеки под 2%, пишут «Известия» , ссылаясь на ВТБ. Информацию подтвердили в других банках. К этому привели ограничения по возрасту участников программы «Дальневосточная ипотека» (оба супруга должны быть до 35 лет включительно), которая предполагает выдачу жилищного займа под 2% годовых. В этом году по сравнению с прошлым число разводов на Дальнем Востоке выросло на 11%. После получения ипотеки экс-супруги, если еще хотят, могут жениться заново. Кроме возраста мужа и жены обязательным условием льготной программы является наличие детей до 18 лет.

ВТБ готовит обращение в Кабмин по этой теме, отметили в кредитной организации. Решение проблемы в банке видят в изменении требований к возрасту клиентов — достаточно, чтобы хотя бы одному из них не исполнилось 35 лет.

В Промсвязьбанке, Совкомбанке и в «ФК Открытие» подтвердили проблему и рассказали, что поддерживают предложение изменить требования к возрасту заемщиков по программе «Дальневосточная ипотека». Таким образом может почти в два раза вырасти число семей, которым будет доступен такой жилищный заем, рассказали в Промсвязьбанке. Современные семьи создаются в достаточно позднем возрасте и не всегда ровесниками, указали в банке «Открытие». Изменение требований к возрасту повысит привлекательность программы и позволит реализовать ее цели — развитие Дальневосточного региона, добавили там. На рост спроса на «Дальневосточную ипотеку» могли бы повлиять повышение возраста заемщиков, срока и суммы кредита, а также распространение программы на вторичную недвижимость не только в сельской местности, но и в городе, считают в Совкомбанке.

Эксперты отмечают, что проблема с фиктивными разводами действительно существует. При этом термин «молодая семья» используется не только для «Дальневосточной ипотеки», но и в госпрограмме предоставления целевой субсидии «Обеспечение жильем молодых семей» — ею могут воспользоваться только молодые семьи, где каждому супругу менее 35 лет. При этом развод не решает вопрос соответствия условиям этой программы, добавили эксперты.