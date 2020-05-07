Налоговые платежи граждан и компаний в бюджет столицы снизились на 68 млрд рублей год к году в апреле из-за нерабочих дней и ограничений для борьбы с коронавирусом, пишет РБК , ссылаясь на пресс-службу московского департамента финансов. В целом с начала года поступления в городской бюджет сократились на 5,3%. Поступления подоходного налога (НДФЛ) в апреле 2020 года уменьшились на 23,6%, или на 24,1 млрд рублей, по сравнению с апрелем 2019 года. В целом за первые четыре месяца года поступления по НДФЛ выросли на 7,2%, составив 318,5 млрд рублей. Доходы бюджета от налога на прибыль организаций упали на 32,3%, или на 44,1 млрд рублей. В целом за четыре месяца эти поступления снизились на 11,8% до 338,4 млрд рублей.

Общая сумма налоговых поступлений за январь — апрель 2020 года снизилась незначительно, на 5,3%, или 43,2 млрд рублей, и составила 779 млрд рублей. До пандемии мэрия рассчитывала на рост на 8% за этот период. Расходы по госпрограмме «Столичное здравоохранение» увеличены на 96,8% за четыре месяца 2020-го по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 191,7 млрд рублей.

По итогам года потери столичного бюджета достигнут 600 млрд рублей, спрогнозировал ранее заместитель мэра Владимир Ефимов. Экономика Москвы чувствует себя лучше многих других благодаря диверсификации и большому потребительскому спросу, подчеркивал он. Мэрия ожидала увеличения валового регионального продукта (ВРП) города на 2,3—3,4% в год и роста реальной зарплаты на 2,9—3,2% ежегодно, следует из прогноза социально-экономического развития столицы на 2020-й и плановый период 2021 и 2022 годов.