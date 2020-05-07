Московский Кредитный Банк понизил ставки по вкладам .

Доходность депозита «МЕГА Онлайн» (от трех до 36 месяцев) составит 5,5-5,8% (ранее — 5,7—5,85%), а «Гранд» (на 370, 540, 730 дней) — 5,5—5,6% годовых (прежде — 5,6—5,7%). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

По вкладу «Все включено» (тарифный план «Максимальный доход» ) процентные ставки в рублях составляют 5,4—5,6% (вместо 5,5—5,75%), в долларах — 0,25—0,65% годовых (ранее — 0,5—1%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Все включено» (тарифный план «Накопительный» ) процентная ставка в рублях понижена на 540 дней составляет 5,15% годовых (вместо 5,2%). В долларах депозит открывается под 0,15—0,5% годовых (вместо 0,3—0,7%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Все включено» (тарифный план «Расчетный» ) по вкладу в рублях ставка также понижена на 540 дней и составляет 4,85% годовых (прежде — 4,9%). В долларах вклад оформляется 0,01—0,4% годовых (ранее — 0,1—0,5%). Возможно пополнение. Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма депозита «Все включено» — 1 тыс. рублей или 100 долларов. Срок — 95, 185, 370, 540, 730 дней.