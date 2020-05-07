Расширение льгот может затронуть индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) первого типа с налоговым вычетом по ежегодным взносам, пишет «Коммерсант» . Об этом заявил на форуме РСПП «Финансово-банковская система России» замминистра финансов Алексей Моисеев. Ранее Минфин хотел развивать ИИС второго типа, расширив возможность ежегодного его пополнения до 2,5 млн рублей с соответствующим ростом налогового вычета. ИИС первого типа, по словам Моисеева, являются «кредитом на получение доходов, которые еще не получены», поэтому льготы по ним планировалось сокращать.

Моисеев также отметил, что налоговые льготы по ИИС первого типа рассматривались как «разгонный блок, который уже, может быть, и не нужен». Однако теперь на них Минфин смотрит «более положительно». Также «обсуждается» увеличение налогового вычета для первого типа счетов.

Свежей статистики по типам открытых ИИС пока нет, но, как признавали и ЦБ, и участники рынка, сейчас большей популярностью пользуются именно ИИС первого типа. Если будет увеличиваться сумма инвестиционного вычета по ним, сумма взноса на ИИС второго типа должна быть увеличена еще больше, иначе он, как и сейчас, будет проигрывать ИИС первого типа, пояснил президент НАУФОР Алексей Тимофеев. По мнению экспертов, ИИС превратился в инструмент для формирования гражданами различных целевых накоплений, поэтому удлинились сроки инвестирования. Это уже не три года, а пять, десять и более лет, поясняют они, при таких горизонтах преимущество ИИС первого типа уже нивелируется.