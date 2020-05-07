Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП на 5% по итогам 2020 года, следует из основных параметров базового прогноза социально-экономического развития России. Об этом пишет РБК . Быстрого, V-образного, восстановления экономики не будет: рост в 2021 году составит только 2,8%. Основной удар пандемического кризиса придется на II квартал 2020 года, когда ВВП сократится на 9,5%, в III квартале падение экономики составит 6,3%, в IV квартале — 5,2%. После восстановительного роста ВВП в 2021 году (на 2,8%) министерство ожидает, что темпы прироста ВВП составят 3% в 2022 году и 3,1% в 2023 году. Если говорить в среднегодовом выражении, пока выход на предкризисный уровень — это первое полугодие 2022 года, пояснил министр экономического развития Максим Решетников.

В сценарные условия прогноза заложены консервативные предпосылки по цене на российскую нефть Urals, согласно которым в июне — декабре 2020 года она будет находиться на уровне ниже 30 долларов за баррель и восстановится до 40 долларов только к концу следующего года. В базовый прогноз заложена среднегодовая цена нефти Urals на уровне 31,1 доллара за баррель в этом году и ее последующее повышение до 35,4 доллара и 42,2 доллара за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно. Это означает, что среднегодовая цена Urals останется ниже базовой цены по бюджетному правилу все четыре года, вплоть до 2023 года. В предстоящие годы Минфину придется финансировать недополученные нефтегазовые доходы из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

При заложенных в прогноз ценах на нефть среднегодовой курс рубля ожидается в 2020 году на уровне 72,6 рубля за доллар. В 2021 году — 74,7 рубля за доллар, в 2022 году — 73,3 рубля за доллар. Согласно базовому прогнозу ведомства, годовая инфляция составит 4% в 2020 году и сохранится на этом уровне в течение всего прогнозного периода (вплоть до 2023 года).

Дефицит бюджетной системы в текущем году прогнозируется на уровне 8,5% ВВП после профицита в 1,8% ВВП в 2019 году. Общее смягчение фискальной политики в 2020 году ожидается в размере 10% ВВП, сказал Решетников, подчеркнув, что он превосходит бюджетные стимулы большинства развивающихся стран. Инвестиции в основной капитал в текущем году рухнут на 12% после роста на 1,7% в 2019 году. В 2021 году министерство прогнозирует восстановительный рост инвестиций на 4,9%, на 5,6% — в 2022 году, на 5,7% — в 2023 году. Промышленность переживет падение на 5,4% в 2020 году и выйдет на темп прироста в 3,3% в 2021 и 2022 годах, в 2023 году ожидается, что промпроизводство вырастет на 3,4%. Основной вклад в снижение ВВП в 2020 году внесут потребительские расходы, ожидает Минэкономразвития. Оборот розничной торговли сократится в текущем году на 5,2% с последующим восстановлением в 2021 году (прирост на 4%).

Реальные располагаемые доходы населения в текущем году сократятся на 3,8%. В структуре денежных доходов населения сильнее всего сократятся предпринимательские доходы, доходы от собственности, а также прочие денежные поступления, куда входят и теневые доходы, ожидают в Минэкономразвития. В 2021 году ожидается рост реальных располагаемых доходов на 2,8%, а в 2022 году — на 2%. На 2020 год Минэкономразвития закладывает умеренный рост безработицы, ее среднегодовой уровень составит 5,7% экономически активного населения. В 2021 году ожидается снижение среднегодового уровня безработицы до 5,4%, в 2022 году — до 4,9%, в 2023 году — до 4,7%.