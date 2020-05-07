Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду мая составила около 5,4% годовых против примерно 5,51% за первую декаду. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в пятницу на сайте Центробанка.



Максимальная ставка по вкладам глобально снижалась с середины марта 2019 года, дойдя в марте 2020-го до минимального уровня за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) в 5,15% и продержавшись на этой отметке две декады. После этого несколько раз фиксировался рост значения ставки, хотя он и не был непрерывным .

В конце апреля Центробанк снизил ключевую ставку в конце прошлого месяца сразу на 0,5 процентного пункта. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. Так, за годовой период с марта 2019-го по март 2020-го, когда максимальная ставка по вкладам демонстрировала однозначную тенденцию к снижению, Банк России шесть раз уменьшал ключевую ставку: пять раз в 2019 году (в общей сложности на 1,5 п. п.) и потом в феврале этого года (еще на 0,25 п. п.). После последнего, апрельского, снижения ключевая ставка равна 5,5% (с 27 апреля) .

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года, после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п., до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий момент входят Сбербанк , Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти указанных кредитных организаций. Более подробно принцип расчета разъясняется на сайте Центробанка.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на май ).