Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 67 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 56 копейку. На 10:10 мск курс доллара вырос на 79 копеек и составил 71,76 рубля, а евро подорожал до 78,34 рубля (плюс 64 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов , в пятницу с утра следует ожидать ослабления рубля к доллару. Если давление ослабнет на нефть, то пара доллар/рубль должна остаться торговаться ниже 72 рублей. Продавцы настроены закрыть ценовой разрыв от 10 марта (68,57 рубля), пояснял Антонов.

«Сегодня на ухудшившимся внешнем фоне, особенно падении нефти, рубль должен ослабнуть. Причем во второй половине дня сильно возрастет желание части инвесторов захеджировать рублевые позиции по акциям или ОФЗ покупкой валюты. Учитывая, что фундаментально российская валюта выглядит очень слабо и оснований для ее роста нет никаких, ждем закрытия торгов по паре доллар-рубль значительно выше отметки 72», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.