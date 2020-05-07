Так, кредитная организация заняла 29-е место в Индексе заметности и стала 45-й по количеству упоминаний в средствах массовой информации – в течение первых трех месяцев года пресса написала о Банке порядка 1150 раз.

Чаще всего в отчетном периоде банки упоминались в СМИ в связи с мерами поддержки бизнеса и населения из-за пандемии COVID-19. В частности, в материалах, посвященных беспроцентному кредитованию субъектов МСП для обеспечения занятости персонала, предоставлению кредитных каникул и отсрочек по платежам, реструктуризации действующих кредитов.