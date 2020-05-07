Услуга в евро и долларах США будет предоставляться в рамках пилотного проекта в Головном офисе Банка (г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32), а также в дополнительных офисах в кубанской столице — «Виктория», «Екатерининский», «Комсомольский», «Старокубанский», «Черемушкинский», «Карасунский», «Фестивальный», «Юбилейный», «На Солнечной», «Центральный» и «Центр города».

При выполнении размена будет взиматься комиссия 3% от размера суммы операции, но не менее 150 рублей.

Подробную информацию можно узнать в Контакт-центре Банка по телефонам 8 800 555-25-18 и *2518.