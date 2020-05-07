В рэнкинге по объемам активов кредитная организация заняла 62-е место, поднявшись за последние 12 месяцев – с 1 апреля 2019 года – на три позиции с приростом показателя на 16,7%.

Кроме того, Банк разместился на 34-м месте в рэнкинге по портфелю кредитов предприятиям (+3 позиции и 8,9% — за год), 61-м – по размеру розничного кредитного портфеля (+1 и 10,2%), 81-м – по объему привлеченных средств предприятий (+5 и 31,5%), 38-м – по объему привлеченных средств физических лиц и ИП (+1 и 12,6%), а также сохранил за собой 55-е место в рэнкинге по совокупному остатку ссудной задолженности без учета размещенных межбанковских кредитов (прирост за год – 7,6%).

Это лучшие показатели среди самостоятельных банков Краснодарского края.