Такие сведения, по состоянию на 1 апреля 2020 года, приводит РИА Рейтинг.

Общий объем вкладов физических лиц в Банке достиг 72,6 млрд рублей, прирост за 12 месяцев составил 11,5%. Это лучшие показатели среди самостоятельных кредитных организаций Краснодарского края.

Эксперты отмечают, что в рейтинг вошли 349 банков (которые включены в реестр системы страхования вкладов), привлекающих средства населения. В I квартале 2020 года рост вкладов физических лиц в номинальном выражении наблюдался 196 кредитных организаций или у 56% банков в рейтинге. В целом же за последние 12 месяцев (с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года) общий объем депозитов вырос в реальном выражении на 7,6%.