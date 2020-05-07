Соревнования прошли в онлайн-формате. Банк «Кубань Кредит» на протяжении всего Чемпионата выступает партнером и соорганизатором мероприятий.

Финалу предшествовали отборочные состязания, в которых приняли участие победители муниципальных этапов из учебных заведений Краснодара, Новороссийска и Апшеронского района. В ходе упорной борьбы в рамках краевого этапа первенство одержала команда новороссийского Морского технического лицея. Второе и третье места заняли ребята из Технико-экономического лицея и гимназии №5 (также из Новороссийска).

Команда-победитель представит в августе Краснодарский край в финале Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди школьников, который пройдет на базе ВДЦ «Орленок» (Туапсинский район).